Gates não vê ameaça do Google em software para celulares

Bill Gates não vê o Google tornando-se um competidor bem sucedido no mercado de software para celulares, publicou o New York Times em seu site nesta segunda-feira. Gates disse ao Times que é improvável que o Google seja capaz de conquistar participação de mercado da Microsoft no segmento de software para celulares. "Quantos produtos, de todos os que o Google lançou, são lucrativos?", perguntou o executivo da gigante do software em entrevista ao jornal. "Eles lançaram cerca de 30 produtos diferentes e têm um produto lucrativo. Então você está agora fazendo uma previsão, sem ter visto o software, que eles terão o melhor celular do mundo e que ainda será gratuito?", publicou o jornal citando Gates. O Google tem sido alvo de rumores de que está se preparando para entrar no mercado de celulares com seu próprio software, publicou o jornal. A Microsoft tem cerca de 10% do segmento de software para telefones móveis, segundo a publicação. "O celular está caminhando para usar software intensamente", disse Gates. "E dizer que haverá desafio para nós no mercado de celulares quando ele se torna cada vez mais usuário de software... Eu não creio nisso." Representantes da Microsoft e do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.