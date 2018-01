Gates prevê grandes mudanças sociais na "década digital" O fundador e presidente da Microsoft, Bill Gates, previu nesta segunda-feira, 19, "mudanças profundas" no que chamou de "década digital", que influirão em todos os campos sociais e na nova geração. Gates ficou à frente da conferência magistral sobre "Inovar na Década Digital", que fechou a reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em Cartagena, na Colômbia. O magnata da informática adiantou que, na próxima década, a revolução digital será um fato, mas advertiu que não é questão de esperá-la "nos próximos três anos", porque as inovações que estão acontecendo, que já estão no mercado, precisam de mais tempo para serem efetivadas e generalizadas na sociedade. As mudanças no que chamou de "revolução digital" baseiam-se em que "se está inovando continuamente", e toda informação, de qualquer tipo, chegará através de canais digitais, sem fios. "Nos próximos três anos não vai mudar muito, tendemos a superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo", afirmou Gates, lembrando que há alguns anos era difícil acreditar nas coisas que hoje são feitas pela internet, porque, entre outros, "alguns viam como uma ameaça para as pessoas, e não como uma ferramenta". Rupturas Gates considerou dez anos como o período no qual acontecerão as "mudanças drásticas" que prevê, ao tomar como exemplo os jovens que têm hoje 14 anos, que nessa década "terão uma forma de pensar diferente", porque todos os aspectos sociais, sejam educativos, comerciais, noticiários, de diversão, serão influenciados pelos avanços digitais e pela internet. Dos jogos às conferências, das enciclopédias às máquinas de tradução, disse, várias atividades serão interativas, como a publicidade e as vendas, pelo qual se aproxima "uma década de muitos avanços e mudanças profundas" na sociedade. Um dos desafios, no qual sua empresa está trabalhando, é tornar mais fácil a leitura na tela do computador, mas reconheceu que será difícil deixar a experiência igual com o papel impresso. Como sua conferência fechava a reunião da SIP, Gates referiu-se à imprensa para aconselhar que é preciso "reinventar", porque, "se há 50 anos o jornalismo impresso não enfrentava riscos, hoje sim, todos estão inovando de um modo ou outro para adaptar-se à era digital". Sobre a exclusão digital entre os países ricos e desenvolvidos e os mais pobres, Gates indicou como formas de cooperação os compromissos, como na Colômbia, de facilitar o acesso à internet e aos computadores nos centros comunitários, nas escolas e nas bibliotecas. De qualquer forma, o presidente da Microsoft disse que o baixo preço que os computadores podem ter não servirá de grande coisa se não caírem os custos das conexões, da manutenção, da banda larga, entre outros. Por isso, pediu inovação nessas áreas. Gates planeja sair da Microsoft em 2008 para voltar-se exclusivamente a sua fundação. Programas sociais Gates também afirmou que uma série de programas sociais e acordos de cooperação adotados por sua empresa "beneficiarão mais de 80 milhões de pessoas" na América Latina em 2010. Na inauguração do Fórum de Líderes do Governo das Américas, organizado pela Microsoft, o magnata americano ressaltou a importância das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para o impulso da competitividade e para o fortalecimento do crescimento econômico na América Latina e no Caribe. "Para que os países se tornem verdadeiramente competitivos dentro da economia global, é essencial a colaboração estratégica entre as empresas, os Governos e as ONGs", afirmou Gates. Neste sentido, o bilionário mencionou vários acordos de cooperação com outras fundações, além do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que, segundo ele, poderão beneficiar na região mais de 80 milhões de pessoas que terão acesso à capacitação nestas tecnologias. Entre as iniciativas previstas, Gates destacou o Programa de Oportunidades de Emprego através da Tecnologia nas Américas (Poeta), que, segundo o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insaulza, permitirá a 250 mil pessoas sem preparação tecnológica mudar o futuro para conquistar um emprego. Outro programa da Microsoft, a Aliança pela Educação, disse Bill Gates, beneficiou mais de meio milhão de professores ao capacitá-los em tecnologias da informação. O vice-presidente da Microsoft para a América Latina, Eugenio Beaufrand, disse que as associações e iniciativas da companhia americana focam o aumento da capacidade tecnológica e o fortalecimento da competitividade na região.