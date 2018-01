Gates prevê próximo Windows para 'algum momento' de 2009

O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, disse nesta sexta-feira, 4, que espera que a nova versão do sistema operacional Windows, em desenvolvimento sob o codinome Windows 7, seja lançada "em algum momento do ano que vem." A gigante do software planeja atualizar com mais regularidade o software de sistema operacional que aciona a maioria dos computadores pessoais do mundo. Mesmo assim, os comentários de Gates sugerem que um sucesso do Vista pode ser lançado mais cedo do que geralmente se espera. A Microsoft havia afirmado que planejava lançar a nova versão do Windows aproximadamente três anos depois da introdução do Vista, que aconteceu em janeiro de 2007. Uma porta-voz da empresa disse que os comentários de Gates se enquadram a um ciclo de desenvolvimento que em geral implica em lançamento de versão do software para teste antes do lançamento oficial. "Estou muito animado com tudo que o programa fará, de muitas maneiras", disse Gates em um seminário sobre filantropia empresarial realizado durante a reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Miami. "Isso acontecerá em algum momento do ano que vem, teremos uma nova versão", disse Gates em resposta a uma pergunta da platéia. Gates, que deixará suas funções cotidianas na Microsoft e passará a se dedicar aos esforços filantrópicos da Gates Foundation em junho, disse que a empresa planejava, por meio de seu orçamento de pesquisa e desenvolvimento de seis bilhões de dólares ao ano, levar os produtos acionados por seu software "ao próximo patamar." Ele disse que novas versões do Windows ajudariam a revolucionar os celulares e a acionar as futuras mesas de trabalho, equipadas com uma superfície de toque e tela que permitiriam aos usuários usar as mãos para obter acesso a itens.