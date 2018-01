Gateway engrossa lista do recall de baterias Sony A Gateway é a mais nova empresa a fazer parte do clube que reúne fabricantes de notebooks que adquiriam baterias defeituosas da Sony. Sua entrada amplia para nove o número de companhias cujos micros precisarão passar por um processo de reposição de peças. A única boa notícia para a Sony é o número relativamente baixo de micros afetados: cerca de 35 mil unidades de micros, fabricados desde setembro de 2005, uma fração dos quase 9 milhões de baterias que a Sony deverá repor em todo o mundo. A empresa mais afetada até aqui foi a Dell, que deverá trocar 4,1 milhões de baterias de seus notebooks, inclusive no Brasil.