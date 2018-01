PRODUTO |Hello Kit FABRICANTE |Izmo WEB |www.e-store.com.br PREÇO |R$ 89 DETALHES |O acessório interage com o teclado do computador. A boneca Hello Kit se mexe, movimenta sua varinha e pisca luzes conforme o usuário digita seu texto ou utiliza de alguma maneira o teclado. Além disso, emite sons durante os movimentos. Para conectá-lo é simples, via cabo USB, mas é necessário instalar previamente o software que vem com o acessório.