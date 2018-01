Gato ''prevê'' morte de idosos em clínica nos EUA

A suposta habilidade de um gato dos Estados Unidos de prever quando um dos moradores de uma clínica para idosos vai morrer está surpreendendo médicos e até levou um cientista a estudar o comportamento do felino. O gato Oscar tem o hábito de se aninhar perto de pacientes em Providence, no Estado de Rhode Island (nordeste do país), em suas últimas horas de vida. Segundo o autor do estudo sobre ele, publicado na revista de medicina New England Journal of Medicine, o gato de dois anos teria acertado suas previsões de morte em mais de 25 casos até o momento. Funcionários contam que ele faz suas próprias rondas pela casa, como os médicos e enfermeiras que trabalham no local. "Não é que o gato é sempre o primeiro a aparecer", disse Joan Teno, professora de uma universidade local que visita pacientes na clínica. "Mas o gato sempre consegue fazer uma aparição, e é sempre nas últimas duas horas (de vida da pessoa)." Oscar foi adotado quando ainda era filhote no Centro de Reabilitação e Casa de Repouso Steere House. Depois de terem testemunhado tantas vezes os "poderes" do felino, os funcionários da clínica agora avisam os familiares dos moradores quando Oscar se senta perto de algum dos moradores. "Gatos geralmente podem sentir quando seus donos estão doentes ou quando outro animal está doente", disse Thomas Graves, especialista em felinos da Universidade do Illinois, à BBC. "Eles podem sentir quando o clima vai mudar, são famosos por serem sensíveis a premonições de terremotos", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.