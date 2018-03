Gaviões conta a história de vida de Ronaldo Fenômeno

Com o samba-enredo intitulado "O Voo Real do Fenômeno", o carnavalesco Zilkson Reis vai relembrar a história de vida do ex-atleta, desde a infância pobre em Bento Ribeiro, no Rio, passando por sua carreira brilhante como jogador no Brasil e na Europa, até suas atividades atuais como empresário.

A escola ainda fará uma dedicação especial à passagem de Ronaldo pelo Corinthians. "Estou muito feliz em ser homenageado por essa torcida maravilhosa, que amo tanto", diz o ex-jogador, em vídeo exibido no site da agremiação. A madrinha da bateria é Sabrina Sato.

Com a homenagem a Ronaldo, a Gaviões repete a estratégia de vincular o samba-enredo a figuras bastante populares e próximas ao clube. Em 2012, o desfile "Verás que um filho fiel não foge à luta" relembrou a história do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Lula fazia tratamento contra um câncer e não pôde participar do desfile.

Confira o samba-enredo da Gaviões da Fiel:

Sonhar é fantástico!

O menino então sonhou? Sonhou? Sonhou

Um ser alado, iluminado

Abençoado de amor

Fascinado pela bola

Também quis brincar o carnaval

Foi crescendo? E com talento genial

Viu do Rio de Janeiro

O "belo horizonte" aproximar

Um orgulho brasileiro

Pro velho mundo admirar

Bateu asas e voou (voou, voou)

O "menino passarinho" se transformou

Consagrado no cenário mundial

Ronaldo, fenomenal!

Mas, nos campos nem tudo são flores

Ferido, supera a dor

Levanta e vence a batalha

Com fé e esperança voltou

E assim abraçado à vitória

Com um "bando de loucos"

Constrói "uma história"

Hoje vale ouro a sua imagem

Reluz em tudo que conduz

Meu samba! Uma singela homenagem

Exprime a paixão de uma "nação"

Ao som da bateria ritimão

Vem cantar comigo este refrão

Quando a galera gritar: é gol!

A rede balança? É show!

Um voo real, da terra ao céu

"Mais um gavião pra fiel"