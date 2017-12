Gaviões da Fiel encerra desfile sobre cartas A Gaviões da Fiel encerrou há instantes seu desfile no sambódromo do Anhembi. A escola alvinegra, quatro vezes campeã, levou para a avenida o enredo "No jogo enigmático das cartas, desvendem os mistérios e façam suas apostas, pois a sorte está lançada!".