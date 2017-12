Gaviões da Fiel entra na avenida para jogada de mestre

A escola do Bom Retiro, segunda a desfilar neste sábado, 14, mostra a evolução do popular jogo de cartas, os cassinos luxuosos, os mágicos que fazem truques usando as cartas do baralho, além dos enigmáticos Tarô e Baralho Cigano. O enredo destaca ainda a influência do jogo no comportamento das sociedades através dos tempos.

Entre as cartas do baralho, uma é especial: o Coringa, elemento surpresa do jogo. E é neste clima de misticismo e revelação que a escola vai buscar o 5º título na avenida. A agremiação quer mostrar que, no final, quem dá as cartas é o Coringão.

Um dos destaques da Gaviões é a madrinha de bateria, Sabrina Sato. Tati Minerato é a rainha da ala comandada pelo mestre Pimenta. Já a ex-BBB Vanessa Mesquita estreia no carnaval como musa da Gaviões. Outro destaque é a apresentadora infantil Danny Pink.

O último título conquistado pela escola no Grupo Especial foi em 2003, com o samba-enredo "As Cinco Deusas Encantadas na Corte do Rei Gavião". Antes disso, a agremiação foi campeã em 1995, 1999 e 2002.

Confira o samba-enredo da Gaviões da Fiel:

Vai "bater"?!

Um "fiel" sentimento no meu coração

É nossa vez! Nesse jogo o coringa é o meu gavião

E do futuro, não tenha medo

Nossa vitória, não é segredo

A cartomante revelou

Em um baralho de tarot

A Gaviões é o meu amor

Qual vai ser? Pode ver? Desapareceu!

E aí? Descobriu? Enganei você!

A carta sumiu, foi pura ilusão

Um truque de mestre na palma da mão

Nas artes, a literatura

Na forma mais pura de inspiração

"Maravilha" estar em cena

"reinou" no cinema, herói ou vilão?

É de arrepiar , o medo que faz o meu sangue gelar

"O culto", mistério na escuridão

Macabro olhar

A quinta estrela no peito

O sonho de ser o melhor

Vai ser do baralho, o trunfo final

Cartada de ouro

Do meu Carnaval

Chegou Gaviões, respeita!

A minha escola vai emocionar

Um bando de loucos, explode nação

Quem dá as cartas é o Coringão