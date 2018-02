GCM aplica multa em quem faz xixi na rua no Minhoqueens

A Guarda Civil Metropolina não deu folga para os foliões presentes no bloco Minhoqueens, que desfila no centro de São Paulo na tarde deste sábado, 10. A reportagem flagou os guardas agindo e aplicando a multa de cerca de R$ 500. Eles abordam, pegam endereço e documento. A multa depois chega em casa. Os foliões não estavam respeitando a nova lei municipal apesar da quantidade de banheiros químicos espalhada pela região do bloco.

A estudante M.G, de 21 anos, disse, porém, que não há sinalização de banheiro. "E quando a gente acha tem muita fila. Tomei uma multa por fazer xixi, uma multa que eu nem sabia que existia. Nem sei o que fazer. Tô bebada".