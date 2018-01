GE e Vivendi acertam valor de fatia na NBC Universal em US$5,8bi

O acordo resulta principalmente de uma reunião entre Jeffrey Immelt, o presidente-executivo da GE, e Jean-Bernard Levy, o presidente-executivo da Vivendi, em Paris, na semana passada, no qual ambos garantiram progressos nas negociações iniciadas semanas atrás, segundo a fonte.

GE e Comcast se recusaram a comentar o assunto. Uma porta-voz da Vivendi não retornou imediatamente um telefonema sobre o assunto.

A Vivendi havia inicialmente avaliado em 6,1 bilhões de dólares a sua participação na NBC Universal, adquirida em 2004, de acordo com informações obtidas pela Reuters no começo do mês. Mas havia discordância entre as partes quanto à avaliação, e a disparidade foi lentamente reduzida ao longo das últimas semanas.

A GE agora controla os outros 80 por cento da NBC Universal, e sua oferta mais recente pelos demais 20 por cento havia sido de 5,6 bilhões de dólares, 10 dias atrás, de acordo com uma fonte.

Vivendi e GE também diferiam quanto à data do pagamento. A companhia francesa inicialmente queria todo o pagamento à vista, enquanto a GE queria pagar depois que seu acordo com a Comcast fosse implementado.

Em 20 de novembro, uma fonte a par do assunto disse à Reuters que a Vivendi havia aceitado pagamento à vista de um terço do valor de sua participação, com o restante a ser liquidado depois da implementação do acordo com a Comcast.

As negociações entre a Vivendi e a GE estão retardando os planos da Comcast para formar uma joint-venture com a GE por meio da aquisição de uma participação de controle na NBC Universal. As empresas avaliam a NBC Universal em cerca de 30 bilhões de dólares.

Como resultado do acordo, a Comcast deteria 51 por cento da NBC Universal e a GE os demais 49 por cento. Para que a transação saia, porém, a GE precisa primeiro adquirir a participação da Vivendi.