´Gears of War´ lidera vendas de games nos EUA O game "Gears of Wars", da Microsoft, liderou a lista dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos em novembro, segundo informações do grupo de pesquisa NPD. O título, onde soldados massacram invasores alienígenas com rifles sofisticados e outros armamentos, é compatível com o Xbox 360 e vendeu 1 milhão de unidades, acumulando faturamento de US$ 61,5 milhões. A indústria de videogames dos EUA, que movimenta quase US$ 13 bilhões/ano, vive a importante temporada de vendas de fim de ano, que representa mais da metade do faturamento anual do setor. A seguir veja a lista dos games mais vendidos, segundo a NPD, contendo Título,Console e Produtora: 1. "Gears of War", Xbox 360, Microsoft 2. "Final Fantasy XII", PlayStation 2, Square Enix 3. "Legend of Zelda: Twilight Princess", Wii, Nintendo 4. "Guitar Hero II", PS2, Activision 5. "WWE Smackdown vs. RAW 2007", PS2, THQ 6. "Call of Duty 3", Xbox 360, Activision 7. "Madden NFL 07", PS2, Electronic Arts 8. "Need for Speed: Carbon", PS2, EA 9. "Nintendogs -- Dalmatian & Friends", Nintendo DS, Nintendo 10."Pokemon Ranger", DS, Nintendo