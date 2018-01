"Gears of Wars" vai virar filme de Hollywood A New Line Cinema comprou os direitos para fazer um filme baseado no videogame de sucesso "Gears of War", que superou "Halo 2" como o título mais popular disponível para o serviço online Xbox Live. Ambientado no planeta Sera, o jogo leva os jogadores a uma batalha pela sobrevivência travada entre humanos e uma raça de criaturas que emergiu das entranhas do planeta e que é conhecida como Locust Horde. Os jogadores assumem o papel de soldados do esquadrão Delta para salvarem o futuro dos habitantes de Sera. O título, desenvolvido pela Epic Games, vendeu mais de 3 milhões de unidades no mundo nas primeiras 10 semanas de lançamento. O game recebeu vários prêmios, incluindo o de videogame do ano. Cliff Bleszinski, projetista chefe de "Gears", trabalhou com o roteirista Stuart Beattie (de "Colateral") para definir o tratamento que foca a produção em agradar fãs do game e do cinema de ação, informou a Hollywood Reporter. Beattie se envolveu na produção pela primeira vez quando estava jogando online. "Esse executivo da New Line, Jeff Katz, deixou uma mensagem na minha conta do Xbox Live dizendo ´se nós comprarmos os direitos do game que você está jogando agora, você escreveria o roteiro?´. Isso mostra o quão envolvida está a New Line nesse projeto." Beattie acredita que o público responde a uma boa história e espera que o jogo ajude nisso. "Para mim é um mundo sensacional, rico e único que eu nunca vi antes, e é um gênero que somente foi abordado por cima por filmes como ´Alien"´, disse o roteirista. "O filme de guerra épica de ficção científica ainda está para ser feito e ele será ´Gears´."