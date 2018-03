Genebra decide em referendo proibir fumo em locais públicos Genebra, sede da Organização das Nações Unidas na Europa e de uma série de bancos internacionais, vai proibir o fumo em locais públicos após referendo realizado neste domingo, informou a agência suíça de notícias ATS. Cerca de 79 por cento dos eleitores da segunda maior cidade da Suíça apoiaram a proibição, que o governo local afirmou que colocará em prática rapidamente, informou a ATS. A Suíça estava atrás de outros países europeus como Irlanda, Inglaterra, França e Itália na proibição do fumo em restaurantes, bares e escritórios. Fumar é proibido em transportes públicos suíços há dois anos. Sediada em Genebra, a Organização Mundial da Saúde, tem pedido a governos do mundo todo para protegerem seus cidadãos dos riscos causados à saúde pelo fumo. A entidade estima que até 2030, mais de 8 milhões de pessoas morrerão anualmente por causas relacionadas ao tabaco. Os eleitores de Genebra também aprovaram neste domingo uma iniciativa contra cães perigosos e que exige que os donos de cachorros que pesam mais de 25 quilos tenham uma permissão para andarem com os animais em público. A consulta sobre tornar gratuitos ônibus e bondes foi rejeitada pelos eleitores.