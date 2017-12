General é criticado por elogiar estratégia no Iraque

O principal comandante militar americano no Iraque, o general David Petraeus, foi duramente criticado no Congresso depois de apresentar um relatório sobre os progressos militares da nova estratégia do país no Iraque. O presidente do Comitê do Congresso para Assuntos Internacionais, o deputado Tom Lantos, do Partido Democrata, disse não aceitar as declarações de que houve sucesso militar com o envio de mais tropas ao país. "A atual escalada de nossa presença militar no Iraque pode ter produzido alguns sucessos táticos. Mas estrategicamente, a escalada falhou", disse ele. Ele acrescentou que é hora de os soldados voltarem aos Estados Unidos "Nós temos que sair do Iraque, para o bem daquele país e para o nosso próprio bem. É hora de sair." Diante de um painel formado por membros dos Comitês do Congresso de Serviços Armados e Assuntos Internacionais, o general Petraeus afirmou acreditar que cerca de 30 mil soldados americanos poderiam deixar o Iraque até o meio do ano que vem. O embaixador americano no Iraque, Ryan Crocker, também prestou depoimento diante do Congresso e, nesta terça-feira, Petraeus voltará a ser sabatinado. Desta vez o painel vai incluir quatro senadores democratas que estão concorrendo à candidatura para a a Casa Branca, entre eles Hillary Clinton e Barack Obama, dois dos favoritos. Segundo o correspondente da BBC em Washington, Jonathan Beale, o depoimento de Petraeus não deve mudar a opinião pública em relação ao conflito, mas o presidente americano, George W. Bush, espera que o relato positivo de Petraeus e Crocke torne mais difícil o argumento para que os Estados Unidos se retirem totalmente do Iraque. O ministro do Exterior iraquiano, Hoshyar Zebari, apoiou a estratégia americana, afirmando que ela já produziu alguns resultados. Outra deputada do Partido Democrata, Lynn Woolsey, disse que o general Petraeus era um "porta-voz" da Casa Branca, o que o militar negou veementemente. "Nós estamos quatro anos e meio dentro disso - se funcionasse com 160 mil soldados, já estaria funcionando, e não está", disse ela. Mas o deputado do Partido Republicano Duncan Hunter defendeu o general, afirmando que o progresso militar americano trouxe vantagens para as forças de segurança iraquianas, inclusive um Exército que está "começando a emergir como uma força profissional". O general Petraeus disse que "incidentes de segurança", incluindo violência sectária, diminuíram desde a escalada militar. Respondendo às críticas de que seria muito próximo à Casa Branca, o general afirmou que seu depoimento não foi aprovado pela presidência ou pelo Pentágono antes de ser apresentado, e que ele próprio o havia escrito. Com os 30 mil soldados americanos adicionais enviados para o Iraque entre fevereiro e junho, o número atual é de 168 mil soldados americanos no país, o maior número desde o ínicio da guerra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.