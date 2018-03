Genética é destaque de mostra em Uberaba

Os avanços na área de melhoramento genético das raças zebuínas vão ser debatidos na 2ª ExpoGenética, que ocorre de 16 a 23, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). A feira, realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), reúne os principais programas de melhoramento genético das raças zebuínas, empresas de genética e criadores de gado de elite.

Este ano, haverá mostra de animais dos programas de melhoramento genético Geneplus, Altaplus, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), Conexão Delta G, ANCP, Paint, Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite e do Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Haverá, ainda, palestras e cursos de melhoramento genético.

Um dos destaques da programação será, dia 17, mesa-redonda que vai reunir a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) e ABCZ.

Uma novidade este ano serão as dinâmicas com animais na pista de julgamento. Segundo o superintendente técnico da ABCZ, Luiz Antonio Josahkian, as dinâmicas serão divididas em duas categorias. "Os animais serão analisados e receberão pontos do público."

A feira também será uma oportunidade para comprar e vender animais provados. Sete remates já estão confirmados.

