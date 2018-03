Genética em foco em MG

.

Começa no domingo e vai até o dia 23, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), a 2ª edição da ExpoGenética, feira que reúne os principais programas de melhoramento genético das raças zebuínas e discute os avanços do setor com criadores de gado de elite. A mostra é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Participam da feira animais do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), Programa da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN), Paint, da Central CRV Lagoa, Programa do Instituto de Zootecnia, Geneplus/Alta Plus, Conexão Delta G, o programa da Agropecuária CFM, o Programa Nacional de Melhoramento Genético do Guzerá Leiteiro e Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir Leiteiro.

A programação do evento inclui, ainda, cursos básicos de melhoramento genético e palestras. Entre os temas de destaque estão a eficiência da pecuária neozelandesa e a organização da cadeia produtiva da carne australiana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LEILÕES

Em 2008, a feira teve cinco leilões oficiais, que faturaram R$ 6,1 milhões. Para esta edição, estão confirmados sete leilões, que vão ofertar apenas animais classificados entre os 20% melhores no programa do qual fazem parte.

MAIS INFORMAÇÕES:

Site: www.expogenetica.com.br