Genro: havia vácuo na presença do Estado em Tailândia O ministro da Justiça, Tarso Genro, admitiu hoje que havia "de certa forma um vácuo da presença do Estado", ao comentar a chegada de homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Federal (PF) em Tailândia, cidade a 240 quilômetros de Belém, a pedido da governadora paraense Ana Júlia Carepa (PT). Segundo ele, a PF irá permanecer na área e a intenção é criar de "dez a 12" postos permanentes para "estrangular" o transporte ilegal de madeira. "Lastimavelmente é uma atividade econômica (extração de madeira) que se comunica com a subsistência", disse o ministro. Tarso esteve hoje no Rio para um seminário que reuniu secretários de Segurança do País. O secretário do Pará, Geraldo Araújo, disse que até hoje menos de 10% das 140 serrarias de Tailândia, haviam sido fiscalizadas. Segundo ele, além do reforço policial, também chegaram ao Estado 24 fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). "O crime não compensa em lugar nenhum. O que a gente quer é chamar todo mundo para trabalhar na legalidade", disse Araújo. O secretário tem a expectativa de apreender 50 mil metros cúbicos de madeira até o fim da operação. Até hoje, segundo ele, haviam sido apreendidos 13 mil metros cúbicos.