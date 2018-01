Geotec lança solução de geotecnologia baseada na Web

A Geotec, empresa nacional pioneira e especializada em geotecnologia, está trazendo para o Brasil uma nova plataforma de software, a iSMART, suíte GIS (Geographic Information System ou Sistema de Informação Geográfica - SIG) totalmente baseada na web. Desenvolvido pela empresa irlandesa eSpatial, o iSMART será distribuído com exclusividade no mercado nacional pela Geotec, que acumula mais de sete anos de experiência no planejamento, na gestão, no desenvolvimento e na implantação de soluções GIS, investindo sempre em soluções de ponta e na transferência de tecnologia. "A eSpatial é a principal parceira da Oracle Spatial no mundo e vem conquistando clientes tradicionais pelo seu custo, performance e abordagem corporativa", afirma Marco Fidos, diretor de Marketing e Vendas da Geotec. Segundo a empresa, o destaque do iSmart é o baixo custo de operação e a facilidade de customização nos dados, com suporte a plataformas abertas e a tecnologia Java, por exemplo. Grandes usuários de geotecnologia, como o DoD (United States Department of Defense - Departamento de Defesa dos Estados Unidos) e a USGS (United States Geological Survey, agência governamental norte-americana que monitora a ocupação do solo) estão migrando suas soluções GIS para o ambiente web, usando o iSMART como plataforma. O que é GIS A geotecnologia engloba todas as tecnologias usadas para a coleta, o processamento, a análise e a distribuição de informações geográficas. Embora ainda seja pouco divulgada, é uma área em franco desenvolvimento. Em janeiro de 2005, a conceituada revista Nature publicou a reportagem "Mapping Opportunities", que afirmava que a geotecnologia, a nanotecnologia e a biotecnologia eram os três mercados emergentes mais importantes da atualidade. Os ambientes GIS surgiram na década de 1970 e chegaram ao Brasil nos anos 80. Foi apenas após a virada do milênio, porém, que eles se consolidaram como ferramentas essenciais de apoio à gestão e à decisão. Segundo a Gita Brasil - Associação de Tecnologia e Informação Geoespacial, o segmento atingiu um faturamento de R$ 1 bilhão no ano passado e estima-se que cresça 10% em 2007. Os principais clientes dessas soluções são os segmentos de utilities, agrobusiness, telecomunicações e energia e também o governo. Qualquer situação que envolva dados geográficos, porém, pode ser enriquecida com esses sistemas. Empresas de logística, por exemplo, podem adotar esses sistemas para aperfeiçoar rotas de distribuição. Redes de varejo podem mapear os consumidores e, cruzando essas informações com pesquisas sobre hábitos de consumo, adotar estratégias de marketing personalizadas para cada região da cidade. Acompanhando de perto o uso dos recursos naturais, ONGs que atuam na preservação do meio ambiente podem sugerir ou monitorar ações de sustentabilidade.