A geração Flickr completa cinco anos. E já que das crianças dessa idade esperamos maior disposição para trabalhar em grupo, podemos concluir que os filhos do serviço de fotos e vídeos do Yahoo vão muito bem. Do Brasil, só neste ano foram publicadas 65 mil fotos. Organizadas por tags indicando o local onde foram tiradas e tema, elas se somaram à biblioteca de mais de 3 bilhões de imagens do Flickr. Com o crescimento do site, que ganhou versão em português em 2007 e foi eleito na semana passada um "clássico da internet" pelo concurso SXSW promovido pela Adobe, aumentaram também os "fotógrafos de fim de semana". Mas as histórias de nove usuários mostram como a troca de experiências online amadurece o olhar. "O uso do Flickr apura a forma como você pensa a fotografia. Também ajuda a descobrir interesses novos: no meu caso, as Lomo (câmera russa cultuada pelas imagens coloridas e borradas)", diz o designer Gustavo Mandu, 25 anos. Ou os pássaros, no caso do arquiteto Tuco. E shows, no de Fabrício Meton. Os comentários foto a foto, os concursos e a participação em comunidades como Dia a Dia Brasileiro, muito popular entre os participantes do Flickr no País, também ajudaram Tarcísio Schnaider, 26 anos. O engenheiro se assustou com as primeiras críticas e pensou em abandonar o serviço. "Mas aí comecei a buscar referências sobre foco, ISO tempo de exposição e vários termos técnicos. Passei também a observar as fotos bem avaliadas e isso me ajudou a aprender muita coisa." Para a médica Hellen Mary, 49 anos, o Flickr ainda "é surpreendente por permitir fazer amigos em diferentes partes do mundo". "Além da qualidade impressionante das imagens, que me ajudam a relaxar da correria do dia a dia." Muito dessa qualidade se deve à regra da tentativa e erro, levada à exaustão depois do advento das câmeras digitais. "Agora, não tenho mais preocupação de perder rolos de filme", explica a funcionária pública Cherly Silva, 40 anos. Mas o Flickr não traz apenas as vantagens de fazer amigos, trocar dicas e manter um portfólio online a custo zero. Apesar do bloqueio de downloads oferecido pelo Yahoo, a publicitária – e atualmente fotógrafa profissional – Priscila Zambotto, 40 anos, o considera "muito vulnerável" ao roubo de fotos. "Já vi casos de imagens do Flickr usadas indevidamente até em uma campanha de cartão de crédito", conta Damião Santana. Entre as câmeras favoritas dos fotógrafos da geração Flickr estão modelos semiprofissionais da Canon, da Nikon e... o iPhone – 5º dispositivo mais usado para fazer as fotos publicadas. "Engana-se quem acha que é a câmera que faz foto boa", afirma Fábio Costa, publicitário de 31 anos mais conhecido por Fagu. "Eu mesmo fotografo com uma compacta. Quem está começando deve exercitar seu olhar e sua arte próprios, independente do equipamento."