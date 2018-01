Geração iPod tem maior risco de surdez

Giulia mal acorda e já coloca o iPod para ouvir seus "pop-rock" favoritos. Assim ela passa quase o dia inteiro, com o volume a apenas algumas unidades do limite máximo. Só tira o aparelhinho na aula ou quando tem de conversar com alguém "mais sério", como um parente de sua mãe. "Ou quando tenho de dormir ou tomar banho", conta rindo a estudante de 14 anos. Giulia Modupe Ebohon, como milhares de outros adolescentes, jovens e adultos, nem faz idéia, mas o constante volume alto em seus ouvidos pode prejudicar sua capacidade auditiva no futuro. Os eventuais danos não estão contabilizados em nenhum tipo de estatística médica, mas já começam a ser observados na prática clínica. "Estamos notando um rebaixamento auditivo na moçada que abusa desses aparelhos", conta Oswaldo Laércio Cruz, recém-eleito presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Ele explica que ruídos acima de 100 decibéis, mesmo que sejam provenientes de música de altíssima qualidade, prejudicam o sistema auditivo. O tipo de dano que será causado, no entanto, depende do tempo de exposição. O problema é que não são raras pessoas ouvindo seus tocadores de MP3 a 110 decibéis. Para se ter uma idéia, esse é o volume do barulho de uma britadeira. Cruz lembra que um levantamento feito no Reino Unido com funcionários de discotecas, que chegam a ter ruídos nessa altura, mostrou que 20% deles apresentavam perda auditiva. O alerta coincide com a Semana Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, que teve início anteontem. Eventos em todo o País procuram conscientizar a população sobre formas de evitar a perda auditiva e mostrar os possíveis tratamentos e métodos de reabilitação. Marcelo Hueb, coordenador nacional da campanha, lembra que os jovens têm de cuidar de seus ouvidos não só pelos perigos eminentes, mas pelo dano futuro. "A tendência é que a velhice se estenda por cada vez mais anos. Uma lesão leve, parcial no ouvido jovem vai se associar no futuro à degeneração própria da idade, podendo causar perdas muito mais sérias", explica. Segundo ele, uma exposição superior a 20 minutos a um volume de 110 decibéis já é suficiente para causar uma lesão. O dano de dias inteiros sob essas condições pode se tornar permanente. Isso sem contar o impacto sob a sociabilidade do indivíduo, como explica o neurologista inglês Oliver Sacks em seu livro Alucinações Musicais. Ele critica o que ele chama de "civilização do iPod não só pela surdez infantil, mas porque, "com esses aparelhos, as pessoas se enclausuram nelas próprias." Cruz sugere que o controle seja estabelecido já na legislação. "O ideal seria que a capacidade de amplificação dos aparelhos fosse limitada a, no máximo, 90 decibéis. Ou então que as embalagens tivessem uma grande placa de alerta com os dizeres: potencialmente danoso ao sistema auditivo."