Geração prova que digital e analógico podem se unir

Elas tiram fotos digitais, tratam no Photoshop, publicam na internet e depois as imprimem para mostrar aos amigos. Com um hábito que já foi de suas mães, as estudantes Vívian Arita, 20 anos, e Malu Teodoro, de 21, estão contribuindo para a contra-revolução da fotografia. São exemplos de uma geração superconectada que gosta de combinar os formatos analógico e digital. "Levo as fotos num pen drive. Plugo na máquina e já saio com as imagens impressas", diz Vívian. A amiga Malu faz o mesmo, mas prefere juntar várias fotos antes de imprimir. "Também tiro fotos com o celular, mas essas só publico na internet, não gosto do resultado da revelação." Percebeu a mistura? Enquanto os hábitos são plenamente adaptados à realidade digital do século 21, o resultado final tem muita influência de coisas sem um bit sequer, como, nesse caso, o papel. A idéia central por trás desse novo período da fotografia é justamente a seguinte: misturar com consciência e massa crítica. "Nas últimas duas semanas levei fotos para revelar duas vezes. Gosto de presentear os amigos. As fotos que sobram eu gravo no computador", explica Vívian. Uma pesquisa do instituto Info Trends e encomendada pela Kodak mostra que garotas como Vívian e Malu são o motor dos novos hábitos fotográficos: consomem equipamentos digitais, participam de comunidades virtuais e também gastam com revelação. E são mulheres, claro (leia mais na pág. 7). Malu conta que não costumava imprimir fotos quando comprou sua primeira câmera digital. Era caro. "Cheguei a imprimir muita coisa em casa, em impressora normal. Mas não vale mais a pena", diz a estudante de comunicação da PUC-SP. Como imprimir ficou mais barato e prático, ela resgatou um hábito bem antigo de adolescentes em geral: "Gosto de colocar fotos no mural do meu quarto e não deixar elas esquecidas no computador", afirma. A conclusão é ao mesmo tempo simples e transgressora: cada tecnologia serve para determinado fim. Mesmo aos 50 anos e "filha" da fotografia analógica, a aposentada Beth Costa está na mesma onda. Ela tira centenas de fotos de eventos da família, grava tudo em CD e envia para quem estava lá. Só que, em casa, fica tudo impresso em porta-retratos. "Odeio ver foto no computador", declara. Para ela, a câmera trouxe praticidade, mas alguns inconvenientes. Um exemplo ocorreu quando fotografou um casamento. Ela perdeu os arquivos, gravados no disco rígido do computador, em uma queda de energia. Por sorte, a maioria estava impressa e foi só escanear para recuperar. Na verdade isso não tem nada a ver com sorte, mas com o fato de misturar com consciência as tecnologias. "As melhores fotos vão sempre para o CD e imprimo as que mais me agradaram." Para fazer as fotos, Beth é mais radical: até tem uma câmera "clássica", mas já abandonou os filmes de vez. LIMBO DIGITAL O mesmo zelo que Beth tem com os arquivos fotográficos é o do publicitário Marcelo Prais, de 35 anos. Mas ele não recorre ao analógico e acaba vítima de uma característica marcante da era digital: o excesso. O publicitário se diz viciado em fotos e por isso "morre de medo" de perder tudo. Vejam a lista de coisas para as quais ele apela: HD externo no notebook, HD externo no computador de casa, backup em CDs e DVDs e um iPod com 160 gigabytes de espaço, além da conta no Flickr. "São fotos de amigos, viagens e finais de semana de que gosto bastante e não quero perder", explica. Mas cabe uma pergunta: depois de guardá-las, ele volta alguma vez para vê-las? Prais diz que sempre dá uma "fuçada". A questão do exagero está ligada à instantaneidade, à vontade de registrar tudo e todos, sempre. "A câmera digital tem a ver com a velocidade do nosso tempo", afirma a fotógrafa e professora da PUC-SP Célia Mello. E por velocidade entenda-se a necessidade pós-moderna de estender a sobrevivência, que alimenta egos – e que, ao final, acaba levando as pessoas a tirar fotos. Um fenômeno curioso da instantaneidade envolve a Polaroid, a tradicional câmera que, antes da era digital, atraía consumidores porque já imprimia a foto segundos depois do clique. Em fevereiro, a empresa divulgou que não irá mais fabricar filmes específicos para suas câmeras. Ao mesmo tempo, a Kodak pretende lançar uma linha de câmeras alimentadas com filme. Como entender o paradoxo? A Polaroid é vítima da instantaneidade, uma característica essencialmente digital. CLICA E JÁ FAZ UM POST Mas a forma mais rápida de sucumbir ao imediatismo e ao exagero ainda é o celular. O engenheiro civil Ernesto Belote, de 35 anos, por exemplo, desde 2006 alimenta o Flickr só com fotos tiradas e postadas por telefone. "É o conceito da mobilidade levado ao extremo, como se estivesse mostrando para meus amigos algo que está na minha frente." Resolve um problema da fotografia digital, o armazenamento. Fica tudo gravado online e ele não se preocupa com isso. "A qualidade das fotos é boa e é superprático. Agora que o 3G chegou, espero que fique ainda melhor e mais rápido", diz. O publicitário Marcelo Prais também posta fotos por celular, com um iPhone. "Acho o máximo porque dá para tirar fotos de momentos em que você nunca teria uma câmera na mão, como voltando do almoço em um dia comum de trabalho", afirma. Belote e Prais são exemplos de que a junção de digital e analógico pode ser, além de cômoda, necessária. HISTÓRIA ANTIGA A volta de hábitos antigos à atualidade (ou a mistura deles) não é exclusiva da fotografia digital. Já aconteceu com os mais diversos setores, desde tecnológicos (como o celular e os videogames) até áreas como música e moda. O Wii, por exemplo, console da Nintendo, une movimentos do corpo a jogos na tela da televisão. Apesar de inovador justamente pela junção dos conceitos, brincar com o corpo nada mais é que um hábito mais do que antigo, adaptado aos dias de hoje. Celulares também receberam influência do passado e muitos modelos hoje têm uma linha fixa integrada. O hábito do consumidor mostrou que a mobilidade, em certos casos, não era necessária. Nas artes, a onda de "revivals" parece não ter fim. Usar saias de cintura alta e ouvir músicas novas dos Mutantes não é novidade para os jovens com 20 anos hoje, como também não era para quem vivia nos anos 1970. A diferença é a mistura. Os Mutantes, hoje, estão em MP3 e a calça combinada com recortes contemporâneos. O futuro, às vezes, como na fotografia, pode estar no passado. Colaborou Filipe Pacheco