Geradoras receberão até fim do ano canais digitais As geradoras de televisão de São Paulo começarão a receber no fim deste ano os novos canais para operar a TV digital no País. A previsão foi feita pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. A proposta de cronograma de distribuição de canais digitais, elaborada pelo Ministério das Comunicações, prevê que numa segunda etapa, no fim do próximo ano, serão distribuídos os canais digitais para as geradoras das demais capitais. Cada emissora terá de apresentar ao Ministério um projeto técnico para a instalação dos transmissores e o início da operação comercial. A proposta de cronograma ainda será submetida ao Comitê de Desenvolvimento da TV digital, formado por nove ministros, e deverá constar de portaria a ser editada provavelmente na próxima semana. Segundo Costa, até o fim de outubro as geradoras de São Paulo têm que apresentar seus pedidos de novos canais, que serão concedidos no regime de consignação e conviverão com os canais analógicos por 10 anos, segundo o decreto presidencial que institui regras para a implantação da TV digital no Brasil. As geradoras das demais capitais apresentarão seus pedidos de canais digitais em outubro do próximo ano e para as geradoras de televisão do interior, o prazo seria outubro de 2008. O sistema brasileiro de televisão tem mais de 400 geradoras. Depois que o processo de digitalização estiver implantado em todas as geradoras, inicia o processo de consignação de canais para as retransmissoras, que são cerca de 10 mil em todo o País. O ministro Hélio Costa disse que este cronograma é ainda uma proposta e que pode ser antecipado em função da experiência em São Paulo e da disponibilidade dos fabricantes de equipamentos em fornecer os transmissores de TV digital.