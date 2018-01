Gerber faz recall de comida infantil em três países

A empresa norte-americana de comida infantil Gerber está fazendo um recall de 500 mil pacotes de arroz orgânico e cereal de aveia aos consumidores que compraram os produtos nos Estados Unidos, em Porto Rico e no Caribe. Segundo um porta-voz da empresa informou nesta segunda-feira, 16, os bebês correm risco de engasgar com as comidas. A Gerber, que faz parte do grupo suíço Novartis, afirmou que o recall foi feito já que alguns grãos de cereal podem não se dissolver de maneira adequada no leite ou na água, causando um "potencial perigo de engasgamento". A Novartis afirmou que o recall foi mínimo e que ele não terá impacto no grupo. Além disso, o grupo informou que não vai fazer cálculos para mensurar as perdas com o recall. A Novartis também informou que a venda da Gerber para a Nestlé, que detém a maior fatia do mercado de comidas, continua prevista nos planos da empresa.