Gerenciadores, para que te quero? Escolheu turbinar seu pendrive com um pacote ou gerenciador de aplicativos em vez de rodar os programinhas soltos? Pois bem, entre as opções gratuitas disponíveis a mais completa é o PortableApps. Sua comunidade de desenvolvedores – com cerca de 60 mil pessoas ao redor do mundo – foi, inclusive, a principal responsável pela criação das versões portáteis da maioria dos softwares usados no nosso dia-a-dia. "Temos em nosso site 50 aplicativos atualizados para download e quase cem em versões para testes", enumera o fundador da iniciativa e líder do desenvolvimento John Haller. Com suporte a diferentes idiomas, entre os quais o português, a versão completa do gerenciador ocupa 350 MB. Traz além das versões portáteis do navegador Firefox e do programa de e-mail Thunderbird, o aplicativo de calendário Sunbird – todos da Fundação Mozilla –, o antivírus ClaimWin, a suíte de escritório OpenOffice, o leitor de PDF Sumatra e o tocador de músicas CoolPlayer+. Também estão no pacote o software KeePass, que salva e organiza suas senhas, o mensageiro instantâneo Pidgin, que suporta tanto o MSN como o Yahoo Messenger e o GTalk, os jogos Campo Minado e Sudoku. Por um ícone no menu Iniciar criado pelo PortableApps ainda é possível alterar a lista, incluindo ou excluindo aplicativos. "O aplicativo portátil mais popular em qualquer plataforma é o Firefox: sua versão para viagem já foi baixada 6 milhões de vezes", revela Haller. Mas, se você tem um pendrive apertado, deve preferir o PStart. Ele é um dos menores gerenciador de aplicativos, ocupando pouco mais de 700 KB da memória. Ao instalá-lo, não se assuste: ele realmente não traz nenhum aplicativo. Você deve escolher os que deseja em um dos sites que disponibilizam os programinhas, como o PortableFreeware, por exemplo, e salvá-los no HD ou no pendrive. Depois disso, é preciso executar os instaláveis, escolhendo como unidade destino o pendrive. Só aí chega a hora de configurar o PStart. Na aba Editar do gerenciador, existe a opção Adicionar arquivo, que permite que você localize o programa e o insira no menu. Para quem pretende investir na compra de um gerenciador, a opção é o Ceedo. Em 7 MB de seu pendrive, ele instala a suíte Office – com o Word, Excel e Powerpoint –, o navegador Internet Explorer e o programa de e-mail e calendário Outlook Express. "A vantagem do Ceedo é que traz para o dispositivo portátil a maioria das aplicações do Windows. Ou seja, você não precisa usar programas similares que desconhece", defende Opher Dubrovsky, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócio do Ceedo. Para incrementar o pacote, baixe novidades do site oficial, onde há versões portáteis do editor de páginas HTML Frontpage e do programa de desenvolvimento Microsoft Visual Studio. J.R.