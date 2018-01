Gerenciamento de risco é prioridade para área de TI Pesquisa realizada pela Via Fórum, organizadora do evento Security Week, indica que quase todos os 1500 técnicos, executivos de tecnologia e outros administradores pensam que a ?Análise e gerenciamento de riscos? é a principal preocupação do seu setor para o período de 2006 a 2008, com a nota média de 4,23, onde 4 representa muito importante e 4,5 significa imprescindível. A pesquisa solicitava notas variáveis (de 1, ou desprezível, passando por 2 que representa não-prioritário até a nota máxima 5 que é imprescindível) para 20 temas e itens de investimento no planejamento de grandes sistemas de tecnologia da informação em ambientes corporativos. Na mesma pesquisa referente a 2005 o item já apontava 3,94 nas intenções dos técnicos da informação. As outras prioridades apontadas pelos entrevistados também mantêm relação com o tema gerenciamento de riscos. Logo a seguir, a pesquisa revela um bloco que oscila entre as notas 3,70 a 3, 85, denotando tema muito importante, os itens: Governança com foco em Sistemas de informação; Plano de continuidade de negócios; DRI (Disaster Recovery) e ?Response Team?; além de Infra-estrutura de TI. Finalmente, entre 3,3 a 3,4, ainda classificados como muito importantes, os executivos de tecnologia das corporações estão preocupados com:Segurança em ambientes wireless; metodologias de certificação; segurança de ativos e tratamento de respostas a incidentes. A 5ª edição da Security Week Brasil - Conferência e Exposição Internacional de Gerenciamento de Risco e Segurança da Informação, é organizada pela Via Forum. O evento acontece entre os dias 27 e 29 de março, em São Paulo e uma das principais referências na América Latina em gerenciamento de risco e segurança da informação, mercado que no Brasil, está avaliado em US$ 450 milhões de dólares.