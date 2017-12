Gestante bêbada dá à luz menina alcoolizada na Polônia

menina nasceu na Polônia com uma taxa de 1,9 grama de álcool por litro de sangue, depois que sua mãe, uma alcoólatra de 29 anos, chegou bêbada para dar à luz a um hospital de Dabrowia Gornicza, no sul do país. A taxa da criança é mais que três vezes maior que o máximo permitido para motoristas, segundo a lei brasileira atual. Em estado muito grave, a criança, de 2,3 quilos, foi para a incubadora, enquanto a mãe, cinco horas depois do parto, registrava um índice de álcool de 1,5 grama por litro de sangue. Tanto a mãe como o pai da recém-nascida, que também é alcoólatra e que hoje foi flagrado com 3,5 gramas de álcool por litro de sangue, foram colocados à disposição da Justiça. À polícia, ambos disseram que não sabiam que a ingestão de álcool durante a gravidez era prejudicial ao desenvolvimento do feto. Além disso, a mãe declarou que, durante todo o período de gestação, não se consultou com médicos nem se submeteu a exames. Um caso semelhante foi registrado no país durante o mês de julho, quando uma mulher de 37 anos, embriagada, deu à luz uma criança com 1,2 grama de álcool por litro de sangue. O alcoolismo é um problema em toda a Polônia, onde o consumo de bebidas destiladas, sobretudo de vodca, alcança níveis preocupantes entre as camadas mais pobres da sociedade. Segundo especialistas, filhos de pais que consomem álcool em grandes quantidades desenvolvem a chamada síndrome do alcoolismo fetal, que se manifesta em atrasos no crescimento, tendência a ataques epilépticos, anormalidades faciais e problemas de aprendizagem e comportamento.