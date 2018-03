Gestante é sexta vítima da gripe suína em Minas Gerais A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a sexta morte pelo vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, no Estado. O diagnóstico foi confirmado por meio de exame laboratorial enviado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A gestante de 22 anos, moradora de Barroso, próximo do município de Barbacena, morreu no dia 5 deste mês. O bebê também faleceu, segundo informou a secretaria.