Gestão de Haddad vai antecipar projetos ao TCM A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) pretende apresentar detalhes dos projetos do governo ao Tribunal de Contas do Município (TCM) antes de abrir suas licitações. Nos últimos 15 meses, os conselheiros da corte barraram sete concorrência da administração petista suspeitas de irregularidades, orçadas em R$ 6,3 bilhões. Algumas decisões barraram projetos prioritários do governo, como a nova inspeção veicular, a construção de 155 quilômetros de corredores de ônibus e a compra de 300 novos radares para faixas exclusivas de coletivos.