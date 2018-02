Gestão de Kassab só faz 1/3 do projeto clube-escola Lançado em maio de 2007 como ?o mais ousado plano de reformas da história do esporte público na capital paulista?, o clube-escola teve um terço da meta inicial cumprida pela gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Dos 300 endereços que estariam abertos até o fim de 2008 para atividades esportivas fora do horário das aulas, 96 foram inaugurados. Para aumentar a abrangência do projeto, o governo estuda parcerias com universidades para fazer as reformas de clubes ainda sucateados - são 250 CDMs (clubes desportivos municipais) e outros 250 CDCs (centros de desporto comunitários).