Gestora Man Group diz que está negociando compra da Numeric

Um negócio pela Numeric, parcialmente detida pelo grupo de private equity TA Associates e à venda desde o começo de 2013, iria expandir o conjunto de fundos quantitativos atualmente focados na bandeira AHL, da Man, de fundos geridos por computadores.

Um acordo também impulsionaria a presença da empresa nos Estados Unidos, maior mercado de fundos de hedge no mundo, além de dar à companhia uma posição no mercado institucional, lidando com clientes como fundos de pensão.

As ações da Man operavam em alta de 6,01 por cento às 8h44 (horário de Brasília).

A Man, que administra mais de 55 bilhões de dólares em ativos, passou por uma extensa reestruturação após ser atingida por uma fraca performance e forte saída de clientes de fundos durante a crise financeira.

(Por Simon Jessop)