Gestores 'verdes' enchem fundos com papel da Apple após reformas ambientais A Apple, criticada no passado por emissões de gases do efeito estufa, uso de materiais tóxicos e a contratação de trabalhadores menores de idade, melhorou suas práticas e conseguiu avaliações melhores de grupos como o Greenpeace. Essas são boas notícias para fundos mútuos conscientes em relação ao meio ambiente que detêm fatias na Apple por outro grande motivo -- ela gera dinheiro.