Gibson inaugura ilha no Second Life

A fabricante de guitarras Gibson anunciou nesta quarta-feira a inauguração de sua ilha oficial no Second Life. O formato da ilha virtual é inspirado no design da guitarra Les Paul, um dos modelos mais famosos produzidos pela empresa. A ilha no mundo virtual é dividida em áreas que mostram detalhes sobre a fabricação dos instrumentos musicais. O espaço também abriga uma arena para shows, um café, uma estação de rádio e um auditório. Os visitantes do mundo virtual podem experimentar algumas das guitarras produzidas pela companhia, como a Flying V, a Les Paul Classic e a John Lennon Signature Les Paul, entre muitas outras. Segundo comunicado divulgado pela empresa, o espaço terá uma agenda cultural variada com apresentação de vídeos e de documentários, shows e oficinas virtuais e clínicas com músicos profissionais. Para visitar a ilha virtual, é preciso ser cadastrado no Second Life e ter o software de navegação instalado. Ela fica nas coordenadas Gibson Island (128, 128, 0). Clique aqui para teleportar direto. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.