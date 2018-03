Gigante chinesa Alibaba inicia jornada rumo ao IPO nos Estados Unidos

O Alibaba, responsável por 80 por cento de todo o comércio online da segunda maior economia do mundo, se tornará a maior companhia chinesa a acessar as bolsas norte-americanas.

Seu IPO criou uma agitação no Vale do Silício e nos círculos de Wall Street vista pela última vez na operação lançada pelo Facebook em 2012, que movimentou 16 bilhões de dólares.

A proposta do tamanho do IPO no formulário desta terça-feira é uma estimativa com o objetivo de calcular as taxas de transação. Analistas esperam que a companhia eventualmente levante um montante superior ao do Facebook, alcançando um valor de mercado de mais de 160 bilhões de dólares.

(Por Edwin Chan)