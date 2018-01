Gigantes da música lançam plataforma digital na Rússia

Dois dos gigantes do setor mundial de música e duas gravadoras russas lançaram nesta quinta-feira, dia 28, uma plataforma de distribuição de conteúdo digital na Rússia, mercado dominado pela pirataria em todo seu setor de entretenimento. A Warner Music e a Sony BMG dizem ter formado uma nova empresa chamada Digital Access, em parceria com a Access Industries, um grupo industrial russo, e com as gravadoras locais Soyuz e Nikitin Records. A nova plataforma, sediada em Moscou, distribuirá música, ringtones, videoclipes e imagens coloridas, tanto na Rússia quanto nos demais países da Comunidade dos Estados Independentes, um grupo de 12 países que um dia fizeram parte da União Soviética. A Digital Access deve começar oficialmente suas operações no quarto trimestre. Patrick Vien, presidente-executivo e do conselho da Warner Music International, disse que "esse é um investimento estratégico e seu papel será essencial para liberar o potencial do dinâmico mercado russo de música."