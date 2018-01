Gigantes fazem acordo de US$ 14,5 bi de banda larga sem fio

A Clearwire e a Sprint Nextel anunciaram nesta quarta-feira, 7, que vão combinar suas operações com redes banda larga sem fio de próxima geração para formar uma nova companhia de comunicações de US$ 14,5 bilhões. As duas companhias também informaram que a Intel, Google, Comcast, Timer Warner Cable e Bright House Networks concordaram em investir em conjunto US$ 3,2 bilhões na Clearwire. A Sprint vai deter 51% na nova companhia. Os atuais acionistas da Clearwire terão cerca de 27% e os novos investidores estratégicos, como um todo, terão cerca de 22% do empreendimento. O WiMax, uma tecnologia emergente que pode tornar a Internet sem fio largamente difundida, tem potencial para cobrir cidades inteiras com acesso à Web a velocidades cinco vezes maiores que redes sem fio tradicionais, mas é uma tecnologia que ainda não foi posta à prova em grande escala.