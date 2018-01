Gigantes já compartilham informação

O movimento se repetiu na semana passada. Após a grande repercussão, em maio, dos anúncios sucessivos dos gigantes das redes sociais afirmando que iriam compartilhar informações dos usuários com sites de terceiros, assunto que havia esfriado até agora, Facebook e Google voltaram a fazer barulho. E ao mesmo tempo novamente. Na segunda-feira, o primeiro anunciou que estava para lançar o seu projeto. Poucas horas depois, foi a vez do Google – dono do Orkut– fazer o mesmo. Os projetos são semelhantes. O MySpace, outro gigante, já saiu na frente e colocou seu serviço no ar – mas até agora com pouca repercussão. A idéia de todos é permitir ao usuário levar seus amigos e dados pessoais a outros sites. Para o usuário, basta colocar, em sites como de compras, seu login da rede social. Não é preciso preencher novo cadastro e é possível interagir com os amigos, por exemplo, do Facebook, no site da CNN, enviando links com notícias ou acessando os comentários que eles fizeram nas reportagens. Há, porém, algumas diferenças. O Friend Connect (o serviço do Google) é mais voltado para blogs. O Facebook Connect e o Data Availability (este último do MySpace) têm como alvo grandes sites, como de compras. O Facebook, por exemplo, já fechou acordos com sites como CNN e Digg. Já o MySpace com serviços como Twitter. Até agora, pelo número de parceiros, o projeto do Facebook, que deve estrear "em alguma semanas", é o mais adiantado. Para o sucesso da empreitada, o site conta com a febre atual das redes sociais, na qual sites comuns querem ser "sociais". "É mais útil para eles trabalharem em cima de um sistema social no qual as pessoas já aderiram", opina a gerente do Facebook Sheryl Sandberg. Para o Facebook, em contrapartida, pode significar uma forma de fazer dinheiro. A rede social é a maior do mundo, mas recebe poucos anúncios. Compartilhar dados com outros sites pode trazer publicidade segmentada. "Se você tem os dados de um grupo de amigos que usa um site de viagens, onde as pessoas gastam muito, é uma oportunidade de oferecer anúncios específicos para eles", diz a consultora em mídias sociais Charlene Li. Essa movimentação do Facebook, entretanto, não agrada a todos. Em maio, quando os três gigantes anunciaram seus planos individuais de compartilhamento de dados, muitos acreditavam que, no final, tudo ia convergir para uma integração total na web, inclusive entre as grandes redes sociais. O próprio MySpace admitiu isso. Acontece que ao contrário do MySpace, o Facebook agora usa uma tecnologia proprietária de compartilhamento, o que dificultaria essa integração. Um dos responsáveis pelo projeto Data Portability, que estuda a criação de um padrão comum para compartilhamento entre os sites e reúne gigantes como Microsoft, Google, Facebook e MySpace, Cris Saad, em maio, era um dos que engrossavam esse coro de futura integração de dados entre as redes sociais. Agora, porém, ele teve pelo seu blog uma das reações mais repercutidas na semana passada. "O Facebook quer trocar todos os logins da internet pelo seu próprio", acusou. "Ao invés de criar uma única iniciativa, cada um (dos gigantes) vai para um lado, o que impede as pessoas de terem uma web interligada." Para 2009, prevê, haverá uma guerra de gigantes pelo compartilhamento de dados. COM THE NEW YORK TIMES