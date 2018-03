Gil Rugai deixa Centro de Detenção Provisória O ex-seminarista Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta em São Paulo, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Vila Independência, na zona leste, por volta das 18h25 de hoje. Segundo a assessoria da Secretaria da Administração Penitenciária, Rugai foi colocado em liberdade em cumprimento ao de Alvará de Soltura expedido pelo 5º Tribunal do Júri de São Paulo. Ele estava preso desde o meio-dia desta terça, obedecendo a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do dia 21, que revogou o habeas corpus que o beneficiara e ordenou que ele fosse preso novamente.