Gilles Tournadre faz jantares no Tivoli O chef francês Gilles Tournadre, do restaurante Gill (2 estrelas Michelin), assinará os jantares de amanhã e sábado no Vintetres Restaurant Lounge, no hotel Tivoli Mofarrej (tel. 3146-5900). Este mil folhas de pistache vai fechar o jantar de seis pratos (R$ 250 e R$ 370, com vinhos).