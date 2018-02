'Gira Brasil', da 'Estadão ESPN', vence APCA

Apresentado por Ary Aguiar, Eduardo Afonso e Sérgio Pinto de Almeida, com o apoio de comentaristas e repórteres, o Gira Brasil faz um balanço do dia e do final de semana e informa sobre jogos e campeonatos de futebol, entrevistando jogadores, técnicos e ex-jogadores.

Apesar de noticioso, o programa encara o esporte de uma maneira bastante descontraída, apresentando curiosidades e histórias. O Gira Brasil, como o nome indica, não se limita apenas aos clubes de São Paulo, trazendo também as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.

A Rádio Estadão ESPN, que estreou em março, também recebeu o Troféu Ford Aceesp, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, nas categorias Apresentador e Repórter, para Flávio Gomes e Eduardo Affonso.

A equipe de produção da emissora também ficou entre as três melhores neste ano. Além disso, a nova rádio foi vencedora do Prêmio Veículos de Comunicação, da Revista Propaganda, na categoria Lançamento do Ano.

A cerimônia de entrega do Prêmio APCA acontecerá no dia 13 de março, às 20 horas, no Teatro Sesc Pinheiros. A APCA reuniu 55 críticos para escolher os melhores de 2011 em diversas categorias - na Rádio, votaram Cesário Oliveira, Marco Antonio Ribeiro e Sílvio Di Nardo.