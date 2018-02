Giroud leva Arsenal de volta ao topo da Premier League

O atacante francês, Giroud, que não fazia gol em qualquer competição desde 23 de novembro, teve a sua chance, soube aproveitar o tiro livro batido por Walcott e marcou, quebrando o seu jejum de gols, no segundo tempo.

Romelu Lukalu, que não marcava para o Everton há cinco jogos, marcou o gol vencedor do time de Roberto Martinez, três minutos depois que Gaston Ramirez cancelou a vantagem conseguida com o gol de Seamus Coleman, no começo da partida.

O Arsenal, com 42 pontos, está a um ponto de distância do Manchester City, depois de 19 jogos. O Everton, em quarto lugar e 37 pontos, ultrapassou o rival Liverpool, que joga contra o Chelsea, mais tarde no domingo.

O Tottenham Hotspur recebe o Stoke City para o outro jogo desse domingo.

A visita do Arsenal a Newcastle prometia muitos gols, depois que o time do norte de Londres venceu por 7 –x 3 quando os dois times se enfrentaram no mesmo dia, no ano passado, mas esse encontro logo se transformou em um encontro apático entre os dois times, com as duas defesas bem alertas.

O Newcastle quase saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo, quando o goleiro do Arsenal, Wojciech Szczesny espalmou um chute de Moussa Sissoko por cima da trave e a cabeçada do zagueiro Mike Williamson bateu no travessão, depois da cobrança do escanteio.

Tudo indicava que o jogo terminaria empatado, quando o Arsenal deu o golpe decisivo. A falta cobrada por Walcott entrou perfeitamente no ângulo e Giroud se posicionou entre os zagueiros centrais para cabecear com delicadeza e balançar a rede.

O final foi frenético, mas a defesa do Arsenal aguentou firme e garantiu seu lugar no topo da tabela, na virada do Ano Novo, pela primeira vez desde a temporada de 2007-08, dando ao técnico Arsene Wenger, motivos para comemorar.