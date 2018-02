Gisele desfila para o público de São Paulo O clima era de grande expectativa. Havia também certa tensão no ar antes da realização do primeiro desfile aberto ao público da modelo Gisele Bündchen, que ocorreu hoje no Shopping Iguatemi, nos Jardins, zona sul de São Paulo. Os organizadores temiam que houvesse tumulto. E a modelo estava preocupada com o tamanho da passarela montada no lobby para a apresentação de sua terceira coleção de roupas e acessórios para a C&A, à venda até dia 14.