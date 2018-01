Gladbach detona Hoffenheim e segue na zona de classificação para a Liga dos Campeões

Os gols de Max Kruse, Patrick Herrmann e Raffael fizeram o Gladbach virar a partida ainda no primeiro tempo, isso depois que Sven Schipplock colocaram os anfitriões à frente aos 17 minutos de jogo.

Herrmann acabou com as esperanças do Hoffenheim seis minutos após o intervalo com mais um gol, agora chegando a 10 gols na tabela de artilharia. Com a vitória, o Borussia Moenchengladbach vai a 50 pontos, sete a menos que o Wolfsburg, que bateu o Stuttgart por 3 a 1.

O Wolfsburg teve dificuldades no início de partida, mas dois gols do jogador da seleção suíça Ricardo Rodriguez e outro de André Schurrle, o seu primeiro com a camisa dos Wolves, garantiram os três pontos à equipe. Martin Harnik fez o do Stuttgart.

O Wolfsburg é o segundo colocado, com sete pontos a menos que o líder Bayern de Munique, que já garantiu ao menos uma vaga no G4, mesmo faltando sete rodadas para o fim.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Bayer Leverkusen também deu mais um passo rumo ao G4 ao arrasar o Hamburgo, ameaçado de rebaixamento, por 4 a 0 com dois gols de Gonzalo Castro. A goleada põe a equipe em quarto, com 48 pontos, nove à frente do quinto colocado Schalke 04, em quinto, que ainda encara o Augsburg no domingo.

O ex-campeão europeu Hamburgo, derrotado na estreia do treinador interino Peter Knaebel, está agora em 16º, na zona do play-off do rebaixamento.

O Bayern, líder da Bundesliga com 64 pontos, encara o Borussia Dortmund fora de casa neste sábado.

(Por Karolos Grohmann)