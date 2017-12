GlaxoSmithKline enfrenta investigação criminal por suborno na Polônia

O Departamento Central Anticorrupção da Polônia disse nesta segunda-feira que 13 pessoas foram acusadas de ligação à investigação iniciada por promotores poloneses.

A maior fabricante de medicamentos da Grã-Bretanha disse que um funcionário foi punido após uma investigação da companhia sobre o assunto e que está cooperando com as autoridades polonesas.

"A investigação encontrou provas de comunicações inapropriadas de um único funcionário violando políticas da GSK. O funcionário em questão foi reeprendido e punido como consequência", disse a fabricante em um comunicado.

"Continuaremos a investigar estes caso e estamos cooperando totalmente com as autoridades polonesas".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A GSK disse que as acusações estão relacionadas à maneira que um programa de doenças respiratórias foi conduzido na região de Lodz. O programa, realizado entre 2010 e 2012, estava centrado no Seretide, também conhecido com Advair, que tem vendas mundiais de cerca de 8 bilhões de dólares ao ano.

(Por Ben Hirschler e Adrian Krajewski)