Gleisi explica desoneração da União em tarifas de ônibus

Ao comentar o cenário de São Paulo, a ministra disse que o governo federal abriu mão de R$ 0,23 em impostos federais na tarifa da capital paulista, com a desoneração da folha de pagamento e a isenção de PIS/Cofins sobre os serviços de transporte coletivo.

Com as medidas, o governo federal abriu mão de R$ 0,21 na tarifa em Cuiabá, de R$ 0,20 em Belo Horizonte e de R$ 0,21 no Rio de Janeiro.

De acordo com Gleisi, as medidas possibilitaram a prefeituras de todo o País reduzir a tarifa ou aumentar menos o preço. A ministra destacou, no entanto, que há outros custos que compõem a passagem.

"O que quisemos aqui foi mostrar que o esforço do governo federal em redução de impostos abriu espaço para ajudar as prefeituras na administração do preço das suas passagens, ou para reduzir, ou para aumentar menos", comentou.