Gleisi: já foram tomadas medidas para reduzir tarifas A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, apresentou nesta terça-feira um estudo do governo federal sobre medidas já tomadas pelo Palácio do Planalto para garantir uma redução no preço das tarifas de ônibus de todo o País. Segundo o estudo do Planalto, a redução possível com as medidas de desoneração seria de R$ 0,23 na tarifa em São Paulo.