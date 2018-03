Gleisi vai à Câmara para falar sobre terras indígenas

Gleisi afirmou que a agricultura responder por 25% do PIB e que, no País, quase todos setores da economia dependem da agricultura. Segundo ela, desde a safra 2003/2004 o Brasil têm aumentado o crédito para o agronegócio e para a agricultura familiar de forma continuada, com redução de juros. Em seu discurso, a ministra reconheceu que os índios foram perseguidos e massacrados, assim como os negros, e que o País tem que dar conta de sua responsabilidade coletiva e histórica.