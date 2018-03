Glencore nomeia ex-chefe da BP Tony Hayward como presidente do Conselho A Glencore Xstrata nomeou Tony Hayward, o ex-chefe da petroleira BP duramente criticado pelo vazamento de petróleo no Golfo do México, como presidente permanente do Conselho de Administração do grupo de trading de commodities e mineração, encerrando uma busca que durou um ano.