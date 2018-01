Glencore recebe US$7 bi na venda de mina de cobre Las Bambas A trading de commodities Glencore <GLEN.L> informou que recebeu 7 bilhões de dólares pela venda de um dos maiores projetos de cobre do mundo, a mina de Las Bambas, no Peru, e que espera retornar pelo menos metade do valor em dinheiro aos acionistas.