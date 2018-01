Global Crossing compra Impsat por US$ 336 milhões A empresa de telecomunicações Impsat, de origem argentina, mas com operações no mercado corporativo brasileiro, acaba de ser adquirida pela Global Crossing, com quem mantinha parceria comercial numa transação avaliada em US$ 336 milhões. Deste valor, US$ 241 milhões correspondem a uma dívida da Impsat, além de outros US$ 95 milhões relativos à venda da companhia. A transação, contudo, ainda precisa ser aprovada por acionistas da Impsat e credores, além do julgamento de órgãos reguladores. Se aprovada, a compra pode ser finalizada já no primeiro trimestre de 2007. A Impsat atua em sistemas de transmissão de dados por IP, hospedagem e outros serviços, e conta com uma carteira de 4500 clientes. A companhia também dispõe de uma rede IP conectando 15 redes metropolitanas e centros de hospedagem de dados e sites, que passam a integrar as operações da Global Crossing na América Latina.